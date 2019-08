HL-Innenstadt/ Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrerin und Fußgängerin - Zeugen gesucht

von shz.de

16. August 2019, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Samstag (10.08.2019) kam es gegen

14:40 Uhr am Holstentorplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einer

Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin.



Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Fußgängerin in der

Warteschlange auf dem Gehweg vor dem dort gastierenden Zirkus. Als

sie unvermittelt einen Schritt zurück auf den Fahrradweg trat, stieß

sie mit einer 49-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die

Fahrradfahrerin stürzte und zog sich eine Knieverletzung zu.



Die Personalien der Fußgängerin sind bislang nicht bekannt. Sie

wird wie folgt beschrieben:



- 60-65 Jahre

- weiblich

- kurze braune Haare

- braune Bekleidung



Die Unfallermittler des 1. Polizeirevieres Lübeck bitten die

unbekannt gebliebene Fußgängerin und etwaige weitere Zeugen des

Unfalls sich unter 0451/131-0 zu melden.









