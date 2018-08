HL-Innenstadt-Willy-Brandt-Allee / Unfallflucht mit dem Fahrrad-Zeugen gesucht

von shz.de

13. August 2018, 15:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag (07. Juli) kam es kurz nach 01:00 Uhr zu

einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Radfahrern. Die Polizei

sucht Zeugen, da ein Unfallbeteiligter eine Folgeerkrankung erlitt

und dadurch der Sachverhalt auch erst im August angezeigt werden

konnte. Zu dem flüchtigen Radfahrer gibt es eine detailreiche

Beschreibung.



Ein 34-jähriger Lübecker fuhr mit seinem Fahrrad auf dem für beide

Richtungen freigegebenen Radweg in der Willy-Brandt-Allee als ihm in

Höhe der Hotels ein Radfahrer entgegenkam. Es kam zu einer Berührung

und der Lübecker stürzte. Der andere Radfahrer fragte nur kurz nach

dem Befinden, suchte dann aber zunächst sein heruntergefallenes

Handy. Als er dieses gefunden hatte wartete er nicht mehr die Antwort

ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Marienbrücke.



Zunächst informierte der gestürzte Radfahrer weder Polizei und

Rettungsdienst.



Am Folgetag suchte er seine Hausärztin auf, die den Mann über

einen Neurologen ins Krankenhaus schickte. Offenbar war es durch den

Unfall zu einer Gefäßverengung gekommen, die den Verdacht eines

Schlaganfalles auslöste.



Zwischenzeitlich wurde der Lübecker aus der stationären Behandlung

entlassen.



Er beschreibt den flüchtigen Radfahrer wie folgt: Ca. 175 cm,

25-30 Jahre, normale bis schlanke Statur, auffällig gebräunter Teint,

dunkle kurze Haare, offenbar deutscher Nationalität. Am Samstag, 07.

Juli 2018, mit einer blauen Jeans, dunkelgrünem oder dunkelrotem

T-Shirt bekleidet und mit einem weißen Herrenrad unterwegs.



Hinweise zu diesem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Radfahrer

erhofft sich der Ermittler des 1. Polizeireviers Lübeck unter der

Rufnummer 0451-1310.









