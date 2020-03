HL-Innenstadt- Willy-Brandt-Allee-Mediadocks / Abgetretene und beschädigte Autospiegel -Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Sonntagvormittag (01.03.) meldete sich ein Zeuge bei

der Polizei und gab an, dass Fahrzeuge im Bereich der Lübecker Mediadocks

beschädigt wurden.



Die Beamten stellen an fünf geparkten Pkw (Ford Fiesta, Skoda Fabia, Opel Astra,

Seat Ibiza sowie Honda Civic) im Bereich des Schuppens "C" fest, dass jeweils

ein Fahrzeugspiegel beschädigt oder abgetreten war. Die Beamten fertigten

Strafanzeigen und hinterließen Info-Zettel an den betroffenen Wagen.



Wer Hinweise zu diesem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich beim 1.

Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-131-0 zu melden.



