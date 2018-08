HL-Innenstadt / Versuchtes Sexualdelikt an der Kanaltrave- Folgemeldung 1

von shz.de

22. August 2018, 14:13 Uhr

Am vorigen Sonntagmorgen (12.08.) kam es gegen 05:25 Uhr am

stadtseitigen Wanderweg an der Kanaltrave nahe der Mühlenbrücke zu

einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil einer jungen Studentin aus

Lübeck.



Zunächst wurde sie von einem Mann, der ein Fahrrad bei sich

führte, überholt. Kurze Zeit später kam ihr dieser Mann zu Fuß

entgegen und griff sie an es kam zum Tatversuch. -Weitere Details zum

Tatablauf werden aus Rücksicht auf das Opfer, aber auch aus

ermittlungstaktischen Erwägungen (Täterwissen), nicht veröffentlicht.



Der Polizei liegt zu diesem Fall eine Täterbeschreibung vor:



- Der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt und zirka 160-170 Zentimeter

groß sein. - Er könnte aus dem arabischen Raum stammen, einen

dunklen Teint und ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. - Der Mann

habe gebrochenes deutsch gesprochen. - schlank mit kurzen, schwarzen,

gegeelten Haaren. - Zur Tatzeit habe er eine hellblaue, glänzende

Jacke mit Reißverschluss und Bündchen getragen.



Das zu dem Tatverdächtigen angefertigte Phantombild wird hiermit

erneut veröffentlicht.



Die bei der Lübecker Polizei eingerichtete Ermittlungsgruppe

bittet weiterhin um Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

Insbesondere interessiert sind die Ermittler neben der Identität des

Tatverdächtigen an Beobachtungen, die in den frühen Morgenstunden des

12. August im Bereich der Mühlenbrücke getätigt wurden.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle Polizei.









