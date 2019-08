HL-Innenstadt : Verkehrshinweise zum Demonstrationsgeschehen in der Lübecker Innenstadt

von shz.de

08. August 2019, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am Freitag (9. August 2019) findet im Bereich der

Lübecker Innenstadt eine Demonstration unter dem Motto

"Klimagerechtigkeit - Fridays for Future" statt. Deswegen muss am

Freitagnachmittag mit Verkehrsbehinderungen im Bereich des

Lindenplatzes gerechnet werden.



Die Auftaktkundgebung beginnt um 16.00 Uhr in der

Konrad-Adenauer-Straße vor dem Lindenplatz. Die anschließende

Demonstrationszugroute führt über den Lindenplatz weiter in Richtung

Holstentor. Von dort aus gehen die Teilnehmer die Holstenstraße

hinauf bis zur Straße Schüsselbuden. Der Zug soll schließlich gegen

16:40 Uhr auf dem Markplatz ankommen. Das Ende der dort geplanten

Kundgebung ist für 19.00 Uhr vorgesehen.



Während der Kundgebung kann es an der Demonstrationsroute zu

Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich

zu umfahren.









