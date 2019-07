HL_Innenstadt / Unfallflucht am Holstentorplatz - die Polizei sucht Zeugen

von shz.de

16. Juli 2019, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Holstentorplatz in Lübeck kam es am heutigen

Dienstag (16.07.2019) zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Motorroller und einem weißen Kastenwagen. Der/die Fahrzeugführer/in

des Kastenwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Der 59-jährige Fahrer eines Honda-Motorrollers aus Lübeck befuhr

den linken Fahrstreifen der Straße Holstentorplatz aus Richtung

Holstenstraße kommend in Richtung Puppenbrücke. Der rechte

Fahrstreifen wurde gleichzeitig von einem weißen Kastenwagen

befahren.



Gegen 12.30 Uhr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, als

der/die bisher noch unbekannte Fahrzeugführer/in des Kastenwagens auf

den linken Fahrstreifen wechseln wollte und dabei offenbar den

Motorroller übersah. Der 59-jährige Lübecker stürzte auf die Fahrbahn

und musste mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik

transportiert werden. Der Motorroller wurde bei dem Zusammenstoß

rechtsseitig beschädigt.



Der Fahrer/ die Fahrerin des bisher noch unbekannten, weißen

Kastenwagens verzögerte kurz die Fahrt, entfernte sich dann jedoch in

Richtung Lindenplatz, ohne sich um den verletzten Zweiradfahrer zu

kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht werden auf dem 1.

Polizeirevier in Lübeck geführt. Zeugenhinweise zu dem Unfall oder zu

dem vermutlich an der linken Seite beschädigten weißen Kastenwagen

werden unter 0451 - 1310 auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck

entgegengenommen.









