HL_Innenstadt / Unbekannte Täter entwenden zwei Kirchenglocken - die Polizei sucht Zeugen

30. Januar 2020, 10:53 Uhr

Lübeck (ots) - Aus dem Südturm der Marienkirche zu Lübeck wurden von bisher

unbekannten Tätern zwei ausrangierte, ältere Kirchenglocken entwendet.



Die beiden Glocken sind aus Bronze und haben einen geschätzten Materialwert von

circa 1000.- Euro, sie sind in etwa 30 Zentimeter hoch und wiegen circa 19 bzw.

16 Kilogramm.



Die beiden Glocken gehörten nicht zum derzeitigen Geläut, sie wurden im letzten

Jahr ausgetauscht. Sie sollten jedoch demnächst in einer geplanten Ausstellung

gezeigt werden.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge war zu diesem Zeitpunkt der Zugang

eigentlich nur über ein Baugerüst möglich. Der Tatzeitraum für diesen Diebstahl

kann auf den Bereich zwischen dem 25.12.2019 und dem 10.01.2020 eingegrenzt

werden.



Die Ermittlungen zu diesem Diebstahl werden auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck

geführt. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Diebstahl der

Kirchenglocken oder zu ihrem Verbleib geben oder wem wurden sie sogar zum Kauf

angeboten? Hinweise werden unter 0451 - 1310 bzw. unter

Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de an das 1. Polizeirevier in Lübeck erbeten.



