HL_Innenstadt / Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Lübeck (ots) - Gegen 12.50 Uhr meldete sich am gestrigen Dienstag

(05.06.2017) der diensthabende Arzt einer Suchthilfeeinrichtung in

der Lübecker Fischergrube und bat um Unterstützung anlässlich der

Einweisung eines 28-jährigen Mannes in die psychiatrische Abteilung

eines Krankenhauses.



Nach Eröffnung der Einweisung zeigte sich der Proband sofort

äußerst aggressiv und sprang mit erhobenen Fäusten auf einen der

beiden eingesetzten Polizeibeamten los. Er schlug mehrmals in

Richtung des Kopfes eines Beamten, bevor er letztlich zurück gedrängt

werden konnte.



Im engen Hausflur kam es zu einem Handgemenge mit Einsatz des

Pfeffersprays vonseiten der Beamten. Letztlich konnte der Proband in

seinem Handeln gestoppt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Durch

den Angriff wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, blieben aber

dienstfähig.



Anschließend wurde die Person mit Hilfe der mittlerweile

eingetroffenen Unterstützungskräfte zur Wache des 1. Polizeirevieres

gebracht.



Durch die angeforderte Amtsärztin wurde die zwangsweise Einweisung

angeordnet, welche in Begleitung von Polizeibeamten ohne weitere

Vorkommnisse vollzogen werden konnte.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 06.Sep.2017 | 15:14 Uhr