HL-Innenstadt : Streit zwischen mehreren Personen in der Lübecker Innenstadt

31. März 2018, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. März

2018) ist es in einem Lokal in der Lübecker Innenstadt zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Während des

Streits soll auch mit einer Schusswaffe geschossen worden sein. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 03.10 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Lokal in der

Lübecker Krähenstraße gerufen. Zeugenhinweisen nach soll es bei dem

Streit auch zu der Abgabe von mehreren Schüssen gekommen sein. Die

alarmierten Beamten konnten in einer dortigen Bar und im näheren

Umfeld mehrere Männer antreffen, die zuvor offenbar in Streit geraten

waren. In der Bar stellten die Einsatzkräfte Spuren eines

Schusswaffengebrauches fest. Aufgrund der Spurenlage gehen die

Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei davon aus, dass in der Bar

vermutlich mehrere Schüsse mittels einer scharfen Schusswaffe

abgegeben wurden. Vor diesem Hintergrund wurden in den frühen

Morgenstunden entsprechende Durchsuchungsmaßnahmen mittels eines

Sprengstoffspürhundes durchgeführt. Personen wurden durch die Abgabe

von Schüssen nicht verletzt.



Im Zuge der polizeilichen Ermittlungs-und Fahndungsmaßnahmen

konnten im weiteren Verlauf vier Personen im Alter von 23,29,32 und

36 Jahren vorläufig festgenommen werden. Gegen sie ermittelt die

Polizei jetzt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Klärung der Hintergründe und des Motives der Tat ist nun

Gegenstand der laufendenden Ermittlungen. Vor dem Hintergrund und zum

Schutz des Verfahrens werden derzeit keine weiteren Einzelheiten der

Tat bekannt gegeben.









