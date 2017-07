HL-Innenstadt / Streit auf dem Jahrmarkt unter jungen Männern

Lübeck (ots) - Am Samstagabend (01. Juli 2017) geriet ein junger

Mann auf dem Jahrmarkt an der MUK mit mehreren Personen in Streit. Im

Zuge der Auseinandersetzung soll er von einer Gruppe junger Männer

geschlagen worden sein. Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck haben die

Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 22.15 Uhr hielt sich ein alkoholisierter 17-jähriger

Lübecker gemeinsam mit seinen zwei gleichaltrigen Bekannten auf dem

Gelände des Jahrmarktes an der Lübecker MUK auf. Dort geriet er mit

einer Gruppe junger Männer in Streit. Im Zuge der folgenden

Auseinandersetzung soll der 17Jährige angegriffen und aus der Gruppe

heraus geschlagen worden sein. Als die alarmierten Polizeibeamten vor

Ort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt. Der junge

Geschädigte wurde bisherigen Erkenntnissen nach nur leicht verletzt.

Seine Bekannten erlitten keine Verletzungen.



Die Beamten des 1. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Sachdienliche Zeugenhinweise zum Ablauf des Geschehens und

insbesondere Angaben zu der flüchtigen Personengruppe werden unter

der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen genommen.









