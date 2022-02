HL-Innenstadt-St. Jürgen Versammlungsgeschehen in Lübeck am 21.02.2022

Avatar_shz von

21. Februar 2022, 20:34 Uhr

Lübeck (ots) -

Am Montagabend (21.02.2022) fand im Bereich der Lübecker Innenstadt und in Lübeck St. Jürgen eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Demokratie" statt. Das von Polizei und Versammlungsbehörde begleitete Demonstrationsgeschehen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze nahmen circa 850 Menschen an der Versammlung teil.

Ab 17:30 Uhr versammelten sich im Hermann-Hesse-Park in Lübeck St. Jürgen diverse Bürgerinnen und Bürger, um ihre Meinung bezüglich der aktuellen Corona-Regelungen zu äußern. Die angemeldete Route führte die Teilnehmenden anschließend vom Hermann-Hesse-Park in Richtung der Lübecker Altstadt. Dort durchquerten die Teilnehmenden unter anderem die Königstraße, Beckergrube, Breite Straße und die Straße An der Untertrave. Nach dem Passieren des Holstentorplatzes stadtaus- und stadteinwärts führte die restliche Wegstrecke über die Holstenstraße, Schmiedestraße und Mühlenstraße wieder zurück zum Hermann-Hesse-Park.

Die angemeldete Versammlung verlief friedlich. Im Verlauf der Demonstrationsstrecke wurden Kontrollen zur Maskenpflicht durchgeführt. Aufgrund von einzelnen Verstößen gegen die Maskentragepflicht leitete die Polizei fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Entlang der Marschstrecke protestierten an verschiedenen Standorten circa 15-20 Personen gegen den Aufzug, zu Störungen kam es dabei nicht.

Im Bereich der angemeldeten Aufzugsroute kam es während des Versammlungsgeschehens punktuell zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen.

