HL-Innenstadt-Schrangen / Schussabgabe durch Betrunkene

13. Dezember 2018, 15:42 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Donnerstagnachmittag (13.12.) meldeten

gegen 14:10 Uhr Passanten, dass sich auf dem Schrangen

(Weihnachtsmarkt) in Lübeck ein Pärchen mit einer Waffe aufhalten

würde.



Dank der guten Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte umgehend

die 41-jährige Frau und ihren 58-jährigen Begleiter aus Lübeck

finden.



Die Beamten ermittelten, dass die Frau offenbar ihre Waffe aus der

Handtasche herausgenommen, einmal geschossen und dann die Waffe

wieder in ihre Tasche zurückgesteckt habe. Beide waren deutlich

alkoholisiert.



Die Waffe -ein Schreckschussrevolver- und Munition wurden

sichergestellt. Nach der Personalienfeststellung konnte das Paar

weitergehen.









