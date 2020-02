HL_Innenstadt / Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung einer Geschwindigkeitsmessstation

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 14:12 Uhr

Lübeck (ots) - Polizeibeamte des 1. Polizeirevieres Lübeck stellten am Sonntag

(09.02.2020) gegen 10.00 Uhr fest, dass eine mobile Geschwindigkeitsmessstation

beschädigt wurde.



Die Geschwindigkeitsmessstation war in der Straße "An der Untertrave" in der

Lübecker Innenstadt aufgestellt. Eine der Glasscheiben des "Blitzeranhängers"

wurde mit einem Hammer oder einem ähnlichen Werkzeug von einem bisher

unbekannten Täter beschädigt. Insgesamt sind drei Einschlagmarken erkennbar.



Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf circa 500,- Euro geschätzt.



Zeugen dieser Straftat werden gebeten, sich unter 0451 - 1310 mit dem

Ermittlungsdienst beim 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4516338

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell