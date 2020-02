HL_Innenstadt / Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 15:23 Uhr

Lübeck (ots) - Nachdem aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen der

Diebstahl eines Fahrrades verhindert werden konnte, befindet sich das

hochwertige Zweirad als Asservat auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck. Der

Eigentümer darf es dort abholen.



Das beschriebene Fahrrad befand sich am 30. Januar 2020 verschlossen abgestellt

im Bereich des Hansemuseums. Ein Zeuge konnte einen Dieb um 18.35 Uhr beim

versuchten Abtransport des verschlossenen Fahrrades beobachten und rief die

Polizei. Der Täter konnte noch im Nahbereich mit dem Fahrrad angetroffen werden.



Es wird nun der rechtmäßige Eigentümer des hochwertigen Stevens Supreme Rennrads

gesucht. Eine Diebstahlsanzeige wurde bisher noch nicht erstattet.



Das Fahrrad ist noch verschlossen, so dass der rechtmäßige Eigentümer neben

einem Eigentumsnachweis auch über den Schlüssel verfügen dürfte. Es wäre

hilfreich, wenn beides zur Abholung beim 1. Polizeirevier, Mengstraße 20 in

Lübeck, mitgebracht würde



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



