HL-Innenstadt : Personenkontrollen am Lübecker Krähenteich - Betäubungsmittel sichergestellt

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am frühen Freitagnachmittag (18.10.2019) hat die

Polizei in Lübeck am Szenetreffpunkt Krähenteich wiederholt

Personenkontrollen durchgeführt und dabei mehrere Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz festgestellt.



Von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr überprüften die Beamten des 1.

Polizeireviers mit Unterstützung der Diensthundestaffel der

Polizeidirektion Lübeck 17 Personen. Bei den Kontrollen wurden

insgesamt 20 Konsumeinheiten Marihuana sichergestellt und vier

Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

gefertigt. Ergänzend dazu fanden die Polizisten einen

Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser. Entsprechende Verfahren

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Die

Kontrollen werden fortgesetzt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell