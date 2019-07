HL-Innenstadt / Mann stirbt nach Sturz ins Wasser

von shz.de

31. Juli 2019, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (30.07.) war ein

98-jähriger Lübecker mit seinem Gehwagen im Bereich der Kaikante der

Straße "An der Untertrave" unterwegs. Nach ersten Ermittlungen

stürzte der Mann dort ohne Fremdeinwirkung ins Wasser der Trave.

Passanten nahmen Hilferufe war und informierten Rettungskräfte und

Polizei und versuchten dem Mann zu helfen. Er konnte geborgen und

reanimiert werden. Ein Rettungswagen fuhr den Mann ins Krankenhaus.

Dort verstarb der Lübecker kurz vor Mitternacht.



Die Kriminalpolizei in Lübeck, Kommissariat 11, ermittelt.



