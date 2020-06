HL-Innenstadt-Lastadie / Unfallbeteiligte gesucht

Avatar_shz von shz.de

26. Juni 2020, 09:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Montag (22.06.) fuhr ein 16-jähriger gegen 18:50 Uhr mit seinem Mountainbike die Treppenanlage von der Marienbrücke zur Lastadie herunter. Unten angekommen konnte er dann doch nicht auf dem kurzen Gehweg ausreichend bremsen, so dass der Radler auf die Fahrbahn fuhr und von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert wird.



Die Fahrerin kümmert sich sofort um den jungen Mann aus dem Herzogtum Lauenburg und fährt weiter, nachdem er mehrfach versichert hatte, dass nichts passiert sei und es ihm gut gehe. Die Personalien wurden nicht ausgetauscht. Dennoch rief der junge Mann dann später den Rettungsdienst und die Polizei, da er Schmerzen im Bein- und Fußbereich hatte. Er wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren.



Die beteiligte Autofahrerin soll einen silberfarbenen VW Golf oder Touran gefahren haben und wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden. Auch weitere Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 0451-1310 oder Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de .



