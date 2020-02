HL-Innenstadt / Kundgebungen in der Lübecker Innenstadt

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 20:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Freitag, 14. Februar 2020, fanden im Bereich des

Lübecker Klingenbergs zwei angemeldete Demonstrationen statt. Auf dem

Klingenberg, Bereich in Richtung Mühlenstraße/Pferdemarkt, wurde ab 12:00 Uhr

von der Organisation Pax Europa "Gegen den politischen Islam" eine Kundgebung

durchgeführt.



Ebenfalls auf dem Klingenberg, Bereich Richtung Sandstraße, wurde in der Zeit ab

11:00 Uhr eine Kundgebung "Solidarisch gegen rechte Hetze - Lübeck bleibt bunt"

durchgeführt.



Im Rahmen der Veranstaltungen kam es zu leichten Störungen durch lautes Pfeifen.

Durch Polizeikräfte wurde eine räumliche Distanz der beiden Kundgebungen

hergestellt. Durch eine Linie von "Hamburger Gittern" wurde diese Trennung

optisch erkennbar gemacht. Während des Einsatzverlaufes kam es zu

Anzeigenerstattungen wegen Beleidigungen und leichten Körperverletzungen. Zur

Störungsbeseitigung wurden einige Platzverweise ausgesprochen und

Gewahrsamnahmen durchgesetzt.



Die abschließenden Zahlen stehen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung noch

nicht fest.



Die Sandstraße war während der Kundgebungen nahezu durchgängig durch den ÖPNV

befahrbar.



