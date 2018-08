HL_Innenstadt / Künstler angegriffen und Theaterwagen beschädigt

von shz.de

22. August 2018, 14:13 Uhr

Lübeck (ots) - Montagnachmittag (20. August 2018) ist an der

Lübecker Obertrave ein Künstler von zwei Personen angegriffen und

verletzt worden. Die beiden Angreifer beschädigten anschließend auch

den Theaterwagen des Geschädigten. Die Polizei ermittelt wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung.



Gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Lübecker

Obertrave alarmiert, weil dort ein Mann um Hilfe rief. Am Einsatzort

trafen die Beamten des 1. Polizeireviers neben einem

Cabaret-Theaterwagen auf einen 46- jährigen Geschädigten und mehrere

Zeugen.



Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 46-jährige Künstler kurz

vor 17.00 Uhr einen Mann im Bereich der Obertrave dabei beobachtet,

der ein neben einem Parkplatz angebrachtes Verkehrsschild mit

Anwohnerhinweis beschädigte. Offenbar war der Mann über einen

ausgestellten Strafzettel erzürnt. Der Künstler fotografierte den

Sachbeschädiger und wollte die Polizei anrufen. Das bekam der junge

Mann mit. Er soll den Künstler daraufhin mit einem Eisenpfosten

angegriffen haben. Im weiteren Verlauf erschien ein weiterer Mann an

dem Theaterwagen des Künstlers, offenbar ein Bekannter des

Angreifers. Gemeinsam sollen sie den sie den 46-Jährigen verletzt

haben. Anschließend beschädigten sie den Theaterwagen und setzen sich

danach in einem Fahrzeug vom Tatort ab. Der geschädigte Künstler

erlitt leichte Verletzungen, an dem Theaterwagen entstand ein

Sachschaden von circa 500 Euro.



Am Montagabend (20. August 2018) meldete sich ein 23-jähriger

Lübecker auf dem 1.Polizeirevier. Er konnte als einer der

mutmaßlichen Angreifer identifiziert werden. Der Mann muss sich jetzt

wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung,

Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen

dazu dauern weiter an.



Ulli Fritz Gerlach









Rückfragen bitte an:

Vanessa von Hahn

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell