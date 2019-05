HL-Innenstadt-Kücknitz / Verkehrsinformation zum Motorradgottesdienst in der St. Marien Kirche mit anschließendem Motorradkorso

von shz.de

03. Mai 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am kommenden Sonntag (05.05.2019) findet in der St.

Marien Kirche zu Lübeck ab 12.00 Uhr der diesjährige

Motorradgottesdienst statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden

wieder mehrere hundert Motorradfahrer zu einer gemeinsamen Ausfahrt

in Richtung Kücknitz starten. Auf der Fahrtstrecke im Lübecker

Stadtgebiet und im angrenzenden Ostholsteiner Bereich sind

kurzfristige Behinderungen und Straßensperrungen möglich.



Am kommenden Wochenende findet in der Lübecker Innenstadt wieder

der traditionelle Motorradgottesdienst der ACM (Arbeitsgemeinschaft

Christlicher Motorradfahrer Lübeck) statt. Wie auch in den Vorjahren

wird es eine gemeinsame Ausfahrt der Teilnehmer geben. Im

Streckenverlauf sind Behinderungen und kurzfristige Straßensperrungen

möglich.



Folgende Fahrtstrecke ist für den Motorradkorso vorgesehen:

Schüsselbuden - Fünfhausen - Beckergrube - An der Untertrave -

Willy-Brandt-Allee - Marienstraße - Schwartauer Allee - Schwartauer

Landstraße - Tremskamp - Lübecker Straße - Eutiner Ring - Eutiner

Straße - Riesebusch - Sereetzer Straße - Schwartauer Straße -

Dorfstraße - Am Rugenberg - Waldhusener Weg - B75 in Richtung Lübeck

- Vorderteichweg



Die Ausfahrt wird gegen 13.30 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst

beginnen. Die Polizei bittet darum, sich auf die Behinderungen

einzustellen.









Rückfragen bitte an:

Bettina Ebeling

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell