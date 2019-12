HL-Innenstadt / Konferenz der Innenminister und Innensenatoren in Lübeck Hinweise zu möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen - Meldung 2

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 16:53 Uhr

Lübeck (ots) - Vom 04.-06. Dezember 2019 findet in der Hansestadt Lübeck die

Herbstkonferenz der Innenminister und Innensenatoren der Länder und des

Innenministers des Bundes statt.



Während des Veranstaltungszeitraums sorgt die Polizeidirektion Lübeck für den

sicheren Ablauf der Herbstkonferenz. Rund um die Veranstaltungsorte im Bereich

der Lübecker Innenstadt kann es während der An- und Abfahrt der Delegationen zu

Verkehrsbeeinträchtigungen durch temporäre Straßensperrungen und zu

Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr kommen.



Für den Donnerstag (05.12.) liegen noch zwei Anmeldungen für Versammlungen vor.

Dabei handelt es sich um:



1) Demonstration unter dem Motto "Für das Recht auf Freiheit, Schutz und Asyl,

gegen Abschottung und Polizeistaat". Zeitraum: 17.00 bis ca. 22.00 Uhr,

Streckenverlauf: Auftaktkundgebung am Lindenplatz, dann über Fackenburger Allee,

Schwartauer Allee, Marienstraße, Marienbrücke zur Wallhalbinsel (Schuppen F), wo

eine Abschlusskundgebung geplant ist. Es sind circa 150 Teilnehmer angemeldet.



2) Demonstration unter dem Motto "Auf dem rechten Auge blind?! Gegen Abschottung

und Polizeistaat! Kein Mensch ist illegal - Bleiberecht überall!" Zeitraum:

18.00 bis ca. 22.00 Uhr; angemeldete Teilnehmerzahl: circa 200. Streckenverlauf:

Lindenplatz, Holstenstraße, geplante Zwischenkundgebung am Kohlmarkt,

Königstraße, Große Burgstraße, Gustav-Radbruch-Platz, geplante

Zwischenkundgebung: Gustav-Radbruch-Platz Ecke Travemünder Allee (Fahrtrichtung

Innenstadt), Große Burgstraße, Fußgängertreppe Burgtorbrücke - Kanalstr. -

geplante Zwischenkundgebung: An der Untertrave / Kanalstraße, über die

Drehbrücke zur Abschlusskundgebung: Busparkplatz vor dem Solizentrum und auf der

Willy-Brandt-Allee.



Ziele der Polizei sind die Gewährleistung des sicheren Ablaufes der

Innenministerkonferenz, der Schutz des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit der

Demonstrationsteilnehmer und eine möglichst geringe Beeinträchtigung der

Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lübeck und ihrer Gäste.



