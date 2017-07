HL_Innenstadt / Körperliche Auseinandersetzung am Krähenteich

Lübeck (ots) - Am frühen Samstagabend (15.07.2017) wurde ein

22-jähriger Mann in den Parkanlagen am Lübecker Krähenteich von

mindestens zwei Personen angegriffen und geschlagen. Die

Tatverdächtigen flüchteten und konnten im Rahmen der Fahndung nicht

mehr festgestellt werden. Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck haben

die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 18.10 Uhr hielt sich ein 22-jähriger Lübecker in den

Parkanlagen am Lübecker Krähenteich auf. Auf dem Wanderweg in

Richtung Mühlenbrücke sprach er eine auf einer Parkbank sitzende

junge Frau an. Unmittelbar darauf bewegte sich eine Gruppe von circa

acht Personen auf den jungen Lübecker zu. Aus der Gruppe heraus wurde

der Geschädigte von mindestens zwei Männern tätlich angegriffen. Die

Tatverdächtigen sollen den Lübecker dabei geschlagen, geschubst und

getreten haben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Nachdem ein

Zeuge die Polizei verständigte, entfernte sich die Personengruppe, zu

der auch zwei Frauen gehörten, zu Fuß in Richtung Krähenstraße. Im

Rahmen der Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.



Die Beamten des 1. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang

bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gesucht wird eine den

bisherigen Erkenntnissen nach arabisch sprechende Personengruppe im

Alter von circa 18-20 Jahren. Drei Männer der Gruppe trugen

helle/weiße Hosen, dazu graue und schwarze Pullover/ Oberteile. Eine

weitere männliche Person war mit einer schwarzen Hose und einem

blauen Jeanshemd bekleidet. Eine Frau der Gruppe hatte schwarze

Haare, trug eine blaue Jeans und einen grauen Cardigan. Die zweite

Frau trug blonde Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.









