HL_Innenstadt / Heftiger Streit in der Königstraße - die Polizei sucht Zeugen

von shz.de

23. Juli 2018, 15:33 Uhr

Lübeck (ots) - Eine heftige Auseinandersetzung in der Lübecker

Königstraße, in deren Verlauf ein Beteiligter sogar eine Schusswaffe

auf Menschen richtete, erforderte am Freitagnachmittag (20.07.2018)

das entschlossene Einschreiten der Polizei.



Die Polizei wurde um 16.25 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass

eine männliche Person in der Königstraße eine Schusswaffe auf

verschiedene andere Personen richten soll. Am Einsatzort eingetroffen

stellten die Beamten des 1. Polizeirevieres fest, dass zwei männliche

Personen eine dritte Person zu Boden gebracht und ruhig gestellt

hatten und in dieser Position auf das Eintreffen der Polizei

warteten. Bei der auf dem Gehweg liegenden Person handelte es sich um

einen 50-jährigen Mann aus Lübeck, der Zeugen zufolge zuvor mit der

Waffe hantiert hatte.



Der 50-jährige wurde dem 1. Polizeirevier zugeführt. Gegen ihn

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen

Körperverletzung und wegen Bedrohung eingeleitet.



Bei Eintreffen der Polizei befanden sich zahlreiche Personen am

Einsatzort, von denen die Ermittler sich wichtige Informationen zum

Tathergang erhoffen, die jedoch nicht alle namentlich erfasst werden

konnten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0451 - 1310

mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell