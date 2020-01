HL-Innenstadt / Gemälde sichergestellt-Hinweise erbeten

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 12:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag (11.01.) konnte eine Frau in der

Hüxstraße beim Versuch des Diebstahls eines Bikinis festgestellt werden. Sie

flüchtete und lies ein Gemälde im Geschäft zurück. Das Bild konnte bisher nicht

zugeordnet werden. Es dürfte vermutlich aus einem Diebstahl stammen.



Die flüchtige Frau soll ca. 35 Jahre alt sein. Sie ist ca.175 cm groß und

schlank. Sie trug einen roten Anorak eine Mütze sowie eine braune Umhängetasche.

Das zurückgelassene Bild zeigt eine Landschaft, hat einen goldfarbenen Rahmen

und die Maße 40x30 cm.



Der Ermittler beim 1. Polizeirevier bittet insbesondere um Hinweise zum

Eigentümer des Bildes unter der Rufnummer 0451-1310.



Bild: Polizei: freigegeben



