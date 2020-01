HL-Innenstadt / Gemälde sichergestellt- Das Bild konnte zugeordnet werden

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 16:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag (11.01.) konnte eine Frau in der

Hüxstraße beim Versuch des Diebstahls eines Bikinis festgestellt werden. Sie

flüchtete und lies ein Gemälde im Geschäft zurück. Das Bild konnte nun nach

einem Aufruf in der Presse am heutigen Mittwoch zugeordnet werden. Es war

offenbar aus dem Zugangsbereich eines Antiquitätengeschäftes in der Lübecker

Innenstadt entwendet worden.



Wir danken für die Unterstützung.



