HL-Innenstadt : Ermittlungserfolg der Lübecker Kriminalpolizei: Festnahme eines dringend Tatverdächtigen nach Sexualdelikten in Lübeck

30. August 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Seit Mitte Mai 2018 ereigneten sich im Umfeld der

Lübecker Innenstadt insgesamt vier Sexualstraftaten. Am Dienstagabend

(29. August 2018) konnte die Lübecker Polizei einen Mann festnehmen,

der im dringenden Verdacht steht, für diese vier Straftaten

verantwortlich zu sein.



Zuletzt wurde am frühen Morgen des 12. August eine 31-jährige

Studentin im Bereich der Lübecker Kanaltrave von einem bis dahin

unbekannten Mann angegriffen und versucht zu vergewaltigen. Vor

diesem Hintergrund wurde eine gesonderte Ermittlungsgruppe bei der

Lübecker Kriminalpolizei eingerichtet und unter anderem mittels eines

Phantombildes in der Öffentlichkeit nach dem Verdächtigen gesucht.



Im Zuge der Ermittlungen konnten in allen vier Fällen DNA-Spuren

gesichert werden, die jedoch zunächst noch keiner Person zugeordnet

werden konnten. Am Dienstag (28. August 2018) hat die geschädigte

Studentin des jüngsten Falles den Tatverdächtigen in Lübeck beim

Einkaufen wiedererkannt und die Polizei informiert. Daraufhin konnten

die Beamten einen 29-jährigen Mann mit irakischer

Staatsangehörigkeit, der seit mehreren Jahren in Lübeck lebt,

vorläufig festnehmen. Ein in der Folge durchgeführter Abgleich der

DNA des Tatverdächtigen mit den gesicherten DNA-Spuren der vier

Ermittlungsverfahren erbrachte eine eindeutige Übereinstimmung.



Daraufhin wurde der 29-Jährige auf Antrag der Lübecker

Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser

erließ aufgrund bestehender Fluchtgefahr antragsgemäß einen

Haftbefehl. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des dringenden

Verdachts der Begehung von vier Sexualstraftaten ermittelt. Noch am

Mittwoch wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.









