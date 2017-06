HL-Innenstadt-Dornestraße / Junge Radfahrerin wurde bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (15.06) kam es in der

Dornestraße zu einem Unfall. Eine 11-jährige Radfahrerin wurde von

einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt.



Gegen 20.00 Uhr fuhr eine Lübeckerin mit ihrem Lupo die

Dornestraße entlang in Richtung Moislinger Allee. Zur gleichen Zeit

war ein Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung

Hansering unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die

Radfahrerin die Straßenseite wechseln. Scheinbar achtete sie nicht

auf den Verkehr. Die PKW-Fahrerin versuchte zunächst auszuweichen und

zu bremsen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht verhindert werden.

Das Mädchen schlug auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des

Lupos auf. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr bestand nicht. Die 21-jährige Auto-Fahrerin stand

zunächst unter Schock und wurde durch die Rettungskräfte betreut. An

dem PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens

2000,- Euro. Die Beamten des 2. Polizeireviers in Lübeck nahmen die

Ermittlungen zur Unfallursache auf.









