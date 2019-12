HL-Innenstadt / Demonstrationsgeschehen anlässlich der Innenministerkonferenz in der Lübecker Innenstadt

Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2019, 21:52 Uhr

Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (05.Dezember 2019) versammelten sich die

Teilnehmer zweier Demonstrationszüge gemeinsam am Konrad-Adenauer-Platz unter

dem Motto "Auf dem rechten Auge blind?! Gegen Abschottung und Polizeistaat! Kein

Mensch ist illegal - Bleiberecht überall" und "Für das Recht auf Freiheit,

Schutz und Asyl, gegen Abschottung und Polizeistaat".



Die Versammlungsleiter entschlossen sich, die ursprünglich vorgesehenen zwei

Aufzüge zu einem zusammenzulegen.



Die Demonstrationsstrecke führte vom Lindenplatz über Kohlmarkt, Königstraße und

Große Burgstraße bis zur Straße "An der Untertrave", wo eine Zwischenkundgebung

auf Höhe des Schuppens 9, abgehalten wurde. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine

Veranstaltung im Rahmen der Innenministerkonferenz statt.



Anschließend zogen die circa 200 Teilnehmer weiter bis zur Musik- und

Kongresshalle. Dort endete die Versammlung gegen 20:30 Uhr. Die Demonstration

verlief ruhig und friedlich.



Aufgrund temporärer Sperrungen im Bereich der Aufzugsstrecke, insbesondere

zwischen Kanalstraße/An der Untertrave, kam es zu kurzfristigen

Verkehrsbehinderungen.



Rückfragen bitte an:

Julia Engewald

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4460395

OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell