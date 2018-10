HL-Innenstadt / Besuch des Bundespräsidenten in der Hansestadt Lübeck

von shz.de

30. Oktober 2018, 19:53 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstag (30.10.) nahm der

Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier, an einer Veranstaltung

der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in der Lübecker Musik- und

Kongresshalle teil und hielt die diesjährige Willy-Brandt-Rede.

Vorweg sah er sich eine Ausstellung im Buddenbrookhaus an. Der

polizeiliche Einsatz verlief ohne besondere Vorkommnisse. Die

Polizeidirektion Lübeck wurde unterstützt von Beamten der

Polizeidirektion Neumünster, dem Kampfmittelräumdienst, der

Wasserschutzpolizei und der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin. Weiter

wurden Sprengstoffsuchhunde aus dem gesamten Land Schleswig-Holstein

eingesetzt.









Rückfragen bitte an:

Stefan Muhtz

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell