HL-Innenstadt-Beckergrube / Pkw fährt in Fensterscheibe von Supermarkt und verletzt hierbei eine Fußgängerin

Lübeck (ots) - Gegen 10.33 Uhr beabsichtigte ein 83-jähriger Mann

mit seinem silbernen VW Caddy auf dem Behindertenparkplatz vor dem

Rewe-Markt zu parken. Zeitgleich benutzte eine 59-jährige Fußgängerin

den dortigen Fußweg. Durch Verwechslung von Gas- und Bremspedal, fuhr

der Caddy mit Automatikgetriebe von dem Behindertenparkplatz über den

angrenzenden Fußweg in die Schaufensterscheibe des Supermarktes.

Hierbei erfasste der Pkw die Fußgängerin und verletzte diese, so dass

sie mit einem Schock und Schmerzen im Rückenbereich in ein Lübecker

Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Caddy entstand ein Sachschaden von

ca. 3500 Euro, die Schadenssumme der komplett zerstörten

Schaufensterscheibe kann noch nicht beziffert werden. Eine

Verkehrsunfallanzeige wird durch das 1.Polizeirevier Lübeck

gefertigt.









