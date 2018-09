HL-Innenstadt-Aegidienviertel / Rucksack gefunden-Sportliche Eigentümerin Marleen gesucht!

von shz.de

18. September 2018, 13:02 Uhr

Lübeck (ots)



Am Samstagnachmittag (08.09.2018) wurde eine Person beobachtet,

die einen Rucksack mit Sportbekleidung eines Mädchens " Marleen " in

einer Mülltonne in der Innenstadt entsorgte. Ein Zeuge beobachtete

dies, vermutete eine Straftat, und er informierte die Polizei. Die

Eigentümerin wird gesucht.



Die Polizei wurde gegen 17.00 Uhr (08.09.2018) informiert, da ein

neuwertiger, prall gefüllter Rucksack in einer Mülltonne im

Aegidienbinnenhof durch einen Unbekannten entsorgt wurde. Bei dem

Rucksack handelt es sich um einen rot-schwarzen Sportrucksack der

Marke Bigpack mit diversen Seitentaschen. Im Rucksack konnten die

Polizisten einige Bekleidungsstücke und persönliche Gegenstände

entdecken. Insbesondere ein hellblaues T-Shirt der Marke Fruit of

the Loom mit der Rückenaufschrift "Evolution Sportakrobatik" und der

Brustaufschrift "Marleen" geben Hinweise auf die vermutlich sehr

schlanke, sportliche Besitzerin. Der Rucksack kann verloren gegangen

oder durch eine Straftat erlangt worden sein.



Wer Hinweise auf die Besitzerin des Rucksacks geben kann, wird

durch die Polizei gebeten, sich zu melden. Das 1. Polizeirevier

Lübeck erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0451-1310.



Bilder: Polizei: freigegeben mit Quellenangabe









