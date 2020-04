HL- Innenstadt Abschlussmeldung Versammlungsgeschehen in der Lübecker Innenstadt

Avatar_shz von shz.de

25. April 2020, 19:23 Uhr

Lübeck (ots) - Die für Samstagnachmittag (25.04.2020) von der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübneck unter strengen Auflagen genehmigte Kundgebung auf dem Lübecker Rathausmarkt unter dem Motto "Artikel 8 Grundgesetz" wurde vom Veranstalter am Vormittag abgesagt. Kurzfristig versammelten sich jedoch knapp 80 Personen verteilt in der Breiten Straße. Diese nicht genehmigte Versammlung wurde aufgelöst.



Ab 15.30 Uhr hatten sich nach und nach knapp 80 Personen in der Breiten Straße zusammengefunden. Zu zweit oder einzeln gingen die meisten von Ihnen in dem Bereich vom Kohlmarkt bis zum Schrangen mit vor dem Körper gehaltenen Grundgesetzen oder Transparenten auf und ab.



Der vor Ort anwesende Vertreter der Versammlungsbehörde stufte das Geschehen als nicht genehmigte Versammlung im Zusammenhang mit der Landesverordnung zum Infektionsschutzgesetz ein. Auf dieser Grundlage sprachen die Einsatzkräfte der Polizei die betreffenden Personen auf ihr Verhalten an und erteilten entsprechende Platzverweise. Um 17.00 Uhr hatten alle teilnehmenden Personen den Ort verlassen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher - Telefon: 0451 / 131-2006 Fax: 0451 / 131 - 2019 E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4580797 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell