HL-Innenstadt / 27-jähriger Mann in der Lübecker Innenstadt angegriffen und schwer verletzt

Lübeck (ots) - Am Samstagmorgen (29. Juli 2017) wurde ein

27-jähriger Mann in der Lübecker Innenstadt angegriffen und schwer

verletzt. Der Lübecker musste mit einer Stichwunde in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Am Montag stellte sich der mutmaßliche

Tatverdächtige den Behörden. Kriminalpolizei und Lübecker

Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung.



Die Hintergründe und das Motiv der Tat vom vergangenen

Samstagmorgen (29. Juli 2017) sind noch unklar, die Ermittlungen in

dieser Sache dauern weiter an. Fest steht jedoch, dass Polizeibeamte

gegen 06.45 Uhr einen schwer verletzten Mann im Hüxterdamm neben

einem dortigen Kiosk antrafen. Passanten kümmerten sich bereits um

den 27Jährigen und leisteten Erste Hilfe. Er wurde mit einer

Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr besteht

nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lübecker zuvor im

Bereich der angrenzenden Diskotheken von einem Mann angegriffen und

mittels eines spitzen Gegenstandes verletzt worden sein. Anschließend

flüchtete der Angreifer. Die Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Am Montag (31.07.2017) stellte sich der mutmaßliche Tatverdächtige

der Polizei. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann, der sich

aktuell in Lübeck aufhält.



Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei und die Lübecker

Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang

werden weitere Zeugen gesucht, die insbesondere Angaben zur Tatwaffe

und dem Tatgeschehen im Bereich des Hüxterdamms machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

0451/ 1310 entgegen.









