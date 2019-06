HL/ Glinde: Polizeikontrolle anlässlich eines größeren Autokorsos

von shz.de

09. Juni 2019, 01:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - Die Polizei erhielt Kenntnis davon, dass es am

Samstag (08. Juni 2019) anlässlich einer Hochzeit zu einem größeren

Hochzeitskorso von Lübeck nach Glinde kommen sollte. Für eine

Hochzeitsfeier in Glinde waren bis zu 800 Gäste avisiert. Aufgrund

der Lagebewertung der Polizeidirektion Ratzeburg konnte nicht

ausgeschlossen werden, dass durch den Autokorso Gefahren für die

Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer entstehen bzw. erhebliche

Rechtsverstöße begangen werden.



In Lübeck versammelten sich am Nachmittag ca. 30 Kraftfahrzeuge

(Pkw und Krafträder), die in einem Korso durch das Stadtgebiet Lübeck

fuhren. Hierbei wurden diverse Verkehrsverstöße, u.a. Missachtungen

von Rotlicht, festgestellt und geahndet. Zudem kam es zu

Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer. Bei Erreichen der

Autobahnauffahrt Lübeck- Zentrum wurde der Autokorso in mehrere

kleine Gruppen geteilt, so dass eine Korsofahrt auf der Autobahn

nicht stattfand. Da der Polizei Hinweise vorlagen, dass zu der Feier

auch Personen aus der Tuningszene anreisen, wurde im Stadtgebiet

Glinde eine Verkehrskontrollstelle eingerichtet. Hierbei unterstützte

die "EG Autoposer" der Polizei Hamburg.



Die Hochzeitsgäste erreichten sicher den Veranstaltungsort in

Glinde. Die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs wurde

durchgehend gewährleistet und bedeutende Ordnungswidrigkeiten

konsequent geahndet. Im Bereich der A 1 bei Bad Oldesloe setzte die

Polizei ein Fahrzeug außer Betrieb. Der Pkw Mercedes CLS eines

30jährigen Ostholsteiners wurde wegen technischer Veränderungen von

Beamten der EG Autoposer sichergestellt. Darüber hinaus führten die

polizeilichen Kontrollen in Glinde zur Sicherstellung eines Ferrari,

nach dem die Polizei zur Eigentumssicherung fahndete. Ergänzend dazu

stellte die Polizei zwei Dokumente sicher, die auf ihre Echtheit

überprüft werden müssen. Zudem wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen

ein Messer sichergestellt. In fünf Fällen wurden Bußgeldverfahren

eingeleitet, in weiteren 33 Fällen Verwarnungsgelder erhoben. Darüber

hinaus wurden zehn Kontrollberichte wegen technischer Mängel oder

nicht mitgeführter Papiere ausgestellt.



Die Einsatzkonzeption der Polizeidirektion Ratzeburg wird vom

Einsatzleiter, Herrn Kriminaldirektor Hans- Jürgen Köhnke, als sehr

erfolgreich bewertet.









