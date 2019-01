HL-Buntekuh : Verkehrsunfall im Parkhaus - Zwei Männer schwer verletzt

von shz.de

10. Januar 2019, 13:33 Uhr

Lübeck (ots) - Mittwochabend (09. Januar 2019) sind zwei junge

Männer nach einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus eines Lübecker

Einkaufszentrums schwer verletzt worden. Das Fahrzeug des

Fahranfängers wurde stark beschädigt. Gegen ihn wird wegen des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.



Gegen 20:50 Uhr fuhren zwei 18-jährige Lübecker mit einem Skoda

Fabia in ein Parkhaus eines großen Einkaufszentrums an der Straße

Herrenholz. Aus bisher noch nicht eindeutig geklärter Ursache prallte

das Fahrzeug offenbar ungebremst im Erdgeschoss gegen einen massiven

Stahlträger. Die beiden Insassen erlitten dabei schwere Verletzungen,

sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr bestand nach gestrigem Sachstand jedoch nicht. Die

gesamte Fahrzeugfront des Skodas wurde durch den Aufprall stark

beschädigt. Es wird von einem Sachschaden von mindestens 5000 Euro

ausgegangen.



Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Auf

Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde deswegen ein

Sachverständiger an den Unfallort bestellt. Das Fahrzeug sowie das

Mobiltelefon des jungen Fahrzeugführers wurden beschlagnahmt. Im Zuge

der Unfallermittlungen wird auch geprüft, ob der 18-Jährige durch zu

schnelles Fahren und riskante Fahrmanöver den Unfall verursachte.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung

eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell