HL_Buntekuh / Nächtlicher Einsatz im Stadtteil Buntekuh

Lübeck (ots) - Bereits zum zweiten Mal musste das 2. Polizeirevier

am Abend des 15. August einen Funkwagen in die Karavellenstraße

entsenden, weil es Probleme mit einem Bewohner des dortigen

Hochhauses gab.



Nach einem vorausgegangenen Einsatz, bei dem ein 38-jähriger

Lübecker gegen 21.45 Uhr nackt in einem Fahrstuhl saß, fiel dieser um

22.35 Uhr erneut auf, weil er vor dem Gebäude stand und herumschrie.

Die für ihn verantwortliche Person zeigte sich mit der Betreuung

überfordert.



Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, um ihn dem

Amtsarzt vorzuführen, leistete er erheblichen Widerstand. Bei der

Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.



Zudem wurden die Beamten bei der Zuführung zum Funkstreifenwagen

auf dem Gehweg vor dem Objekt von bisher noch unbekannten Tätern aus

einem Obergeschoss des Hochhauses mit Eisbrocken, Äpfeln, Kartoffeln

und kleineren Metallgegenständen beworfen. Die Polizisten wurden

glücklicherweise nicht getroffen.



Der 38-jährige wurde auf der Wache des 2. Polizeirevieres von

einer Amtsärztin untersucht, die schließlich die Einlieferung in eine

Lübecker Klinik anordnete. Der Transport der Person mit einem

Rettungswagen wurde durch die Polizei begleitet.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:33 Uhr