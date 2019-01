HL - Buntekuh / Mann aus verrauchter Wohnung befreit

von shz.de

24. Januar 2019, 09:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (24.01.2019) wurde eine

Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Lübecker Hudekamp gemeldet.

Polizeibeamte befreiten einen 46-jährigen Mann aus der verrauchten

Wohnung.



Kurz nach drei Uhr ging der Notruf bei der Regionalleitstelle der

Polizei ein. Ein Nachbar hatte den Rauchmelder gehört sowie

austretenden Rauch wahrgenommen.



Neben der Feuerwehr eilten auch zwei Streifenwagenbesatzungen des

2. Polizeireviers Lübeck zur Einsatzstelle. Die Polizeibeamten

öffneten die Tür und fanden in der stark verrauchten Wohnung einen

Mann auf einer Couch sitzend vor.



Auf der glühenden Herdplatte stand ein Topf, der bereits begonnen

hatte, sich durch die Hitzeentwicklung zu verformen. Der

alkoholisierte Mann wurde durch die Polizeibeamten ins Freie gebracht

und dort vom Rettungsdienst versorgt.



Der Herd wurde abgestellt, die Wohnung durch die Rettungskräfte

der Feuerwehr gelüftet und gesichert.



Vorsorglich wurde der Mann vom Rettungsdienst in Krankenhaus

gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Nach etwa 45 Minuten war der

Einsatz beendet.









