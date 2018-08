HL-Buntekuh / 79-jährige Frau angefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher

von shz.de

20. August 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Mittwochnachmittag (15. August 2018) ereignete sich

in Lübeck Buntekuh ein Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige

Radfahrerin schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte

sich vom Unfallort, ohne der Frau zu helfen. Die Polizei sucht

Zeugen.



Gegen 14:50 Uhr befuhr eine 79-jährige Lübeckerin mit ihrem

Fahrrad den Talweg in Richtung der Moislinger Allee. Weil sie zwei

hinter sich fahrenden Fahrzeugen das Überholen ermöglichen wollte,

fuhr die Frau in eine Lücke am Fahrbahnrand zwischen die dort

parkenden PKW. Das erste Fahrzeug hinter ihr überholte sie

anschließend problemlos. Von einem dahinter fahrenden grauen PKW

wurde die Lübeckerin jedoch beim Vorbeifahren touchiert. In der Folge

stürzte sie auf die Fahrbahn und blieb dort verletzt liegen. Der

Unfallverursacher hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung

Moislinger Allee fort. Passanten halfen der älteren Dame und

informierten Polizei und Rettungsdienst. Bedingt durch den Sturz

wurde die Radfahrerin schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch

nicht.



In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten des 2. Polizeireviers

unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und

fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Verkehrsunfall

beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen grauen PKW machen

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451/ 1310 zu

melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell