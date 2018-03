HL- Bliestorf / Alkoholfahrt endet in Leitplanke

von shz.de

21. März 2018, 13:23 Uhr

Lübeck (ots) - Ein 25-jähriger Lübecker befuhr am Dienstag

(20.03.2018) kurz nach 18:00 Uhr mit seinem grauen PKW Seat die

Kronsforder Hauptstraße aus Lübeck kommend in Richtung Bliestorf. In

der Rechtskurve zur Lübecker Straße kam er nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Leitplanke.



Durch den Unfall wurde der PKW des jungen Lübeckers erheblich

beschädigt. An der Bankette sowie der Leitplanke entstand jeweils

leichter Sachschaden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Während der

Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt.

Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen vorläufigen

Atemalkoholwert von 1,39 Promille. Für weitere Maßnahmen und die

Entnahme einer Blutprobe wurde der Unfallverursacher mit zur

Dienststelle genommen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde sein

Führerschein beschlagnahmt.



An dieser Stelle mahnt die Polizei noch einmal ausdrücklich:

"Setzen Sie sich nicht alkoholisiert ans Steuer. Sie gefährden

dadurch sich und andere Verkehrsteilnehmer!"









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell