HL - Blankensee / Glück im Unglück - PKW kommt auf Gegenfahrbahn und stößt mit entgegenkommenden PKW zusammen

von shz.de

22. August 2018, 15:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (22. August 2018) prallte ein

schwarzer Seat gegen einen entgegenkommenden schwarzen Mercedes-Benz.

Unfallursache ist noch unklar.



Gegen 07.30 Uhr befuhr eine 24-jährige, aus dem Kreis Herzogtum

Lauenburg kommende Frau, mit ihrem Seat die Blankenseer Straße in

Richtung Ratzeburger Landstraße. Plötzlich fuhr sie auf die

Gegenfahrspur, übersah den entgegenkommenden schwarzen Mercedes und

stieß mit diesem zusammen. In Folge dessen wurden der 49-jährige

Fahrer des Mercedes und die 24-Jährige - zum Glück - nur leicht

verletzt und mit den eingesetzten Rettungswagen in eine Lübecker

Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen

abtransportiert. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme musste die

Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.



Vanessa Gräfin von Hahn









Rückfragen bitte an:

Vanessa von Hahn

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell