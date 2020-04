HL-Berliner Platz / Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Avatar_shz von shz.de

08. April 2020, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (08.04.) kam es in Lübeck am Berliner Platz zu einem Unfall, bei dem sich eine Radfahrerin verletzte.



Gegen 8:45 Uhr fuhr ein 56-jähriger Ostholsteiner mit seinem VW Golf von der Possehlstraße aus kommend in den Kreisverkehr Berliner Platz und wollte diesen in Richtung Moisling wieder verlassen. An der Ausfahrt Geniner Straße übersah er offensichtlich eine 49-jährige Radfahrerin. Die Lübeckerin kollidierte mit dem PKW, prallte erst auf die Frontscheibe des Golfes und fiel anschießend auf der Straße. Sie verletzte sich bei dem Unfall sehr schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus verbracht.



Der Fahrer des Golfes verletzte sich nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.100 Euro.



Das 4. Polizeirevier Lübeck leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.



