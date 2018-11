HL-B 75-Travemünde-Kücknitz / Unfall mit verletzter Person- Vollsperrung für 2 Stunden

von shz.de

26. November 2018, 10:23 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:



Am heutigen Montagmorgen (26.11.) fuhr ein 41-jähriger mit seinem

Kleintransporter Ford Transit auf der Bundestraße 75 in Richtung

Süden zwischen Travemünde und Kücknitz. Davor fuhr ein 37-jähriger

Fahrer eines Sattelzuges.



Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall des

Transporters auf den Auflieger des Sattelzuges. Der 41-jährige Fahrer

wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Durch den Einsatz von schwerem

Gerät konnte er befreit und ins Krankenhaus gefahren werden. Der

Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.



Im Auftrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde ein

Sachverständiger beauftragt, den Unfallhergang und -ursache zu

ermitteln.



Die Unfallstelle war gut 2 Stunden voll gesperrt.









