HL_A226_Höhe Abfahrt Herrentunnel Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lübeck (ots) - Am frühen Mittwochabend (31.05.2017) überschlug

sich ein Pkw Dacia auf der Bundesautobahn A226 nach einem

Überholvorgang und blieb auf der Seite liegen.



Gegen 19.00 Uhr befuhren zwei 31 und 32 Jahre alte Ostholsteiner

die BAB 226 in Richtung Travemünde. Kurz vor der Abfahrt zum

Herrentunnel beabsichtigte der 32-jährige Fahrer des Pkw einen Lkw zu

überholen. Beim Wiedereinordnen auf den rechten Fahrstreifen kam der

Pkw ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem rechten

Fahrstreifen auf der Fahrerseite liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen

wurden leicht verletzt und nach notärztlicher Versorgung in eine

Lübecker Klinik gebracht. Der Dacia Sandero war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden.



Die BAB 226 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für

zirka 30 Minuten komplett und danach für zirka dreißig weitere

Minuten einspurig gesperrt werden.









