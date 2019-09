Hitzhusen, Glückstädter Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Baustofflager

Avatar_shz von shz.de

17. September 2019, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Samstag, den 14.09.19, 12:30

Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, wurde in ein Hitzhusener Baustofflager in

der Glückstädter Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten etwa fünf

Tonnen Kupfer sowie zahlreiche Fenster, Gasgrille, und Rasenmäher.

Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Bad

Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840

um Hinweise. Wer hat den Einbruch oder den Abtransport des

Diebesgutes beobachtet?









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell