Hitzhusen - Folgemeldung zum Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 96

04. Januar 2019, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Infolge des schweren Verkehrsunfalls auf der

Kreisstraße 96 am vergangenen Wochenende ist der 30-jährige

Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Segeberg verstorben.



Der Mann war in den frühen Morgenstunden des 30. Dezembers 2018

alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und im weiteren Verlauf gegen einen Baum geprallt.

Rettungskräfte transportierten den lebensgefährlich Mann in ein

Hamburger Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen am vergangenen

Mittwoch, den 2. Januar 2019, erlag.



Nähere Angaben zu dem Verkehrsunfall sind der Medieninformation

der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 31. Dezember 2018 unter



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4154848



unmittelbar zu entnehmen.









