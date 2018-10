Hilfloses Mädchen in Obhut genommen

von shz.de

12. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Elmshorn (ots) - Gestern Abend gegen 20.00 Uhr wurden Beamte der

Bundespolizei von Passanten auf ein weinendes Mädchen am Bahnhof

Elmshorn hingewiesen. Die Beamten konnten das Mädchen auch antreffen;

sie konnte jedoch keine Angaben zu ihrer Person machen.



Die Bundespolizisten nahmen die Jugendliche zunächst in Obhut. Auf

der Wache konnte sie beruhigt werden und es konnte ermittelt werden,

dass die 17-Jährige aus dem Krankenhaus abgängig war.



Sie wurde in Begleitung eines Bundespolizisten mit dem

Rettungswagen ins Klinikum verbracht.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell