Herrenloser Koffer sorgte für zweistündige Sperrung des Kieler Hauptbahnhofes

Kiel (ots) - Bundespolizei ließ den Zugverkehr einstellen und

sperrte den Bahnhof.



Montagabend, 28.08.2017, veranlasste die Bundespolizei in Kiel

gegen 22.47 Uhr die Räumung des Kieler Hauptbahnhofes. Der Zugverkehr

wurde ebenfalls eingestellt. Die Zugbegleiterin eines aus Neumünster

kommenden Regionalexpress hatte in einem Zugabteil einen

Hartschalenkoffer gefunden, der offensichtlich keinem Reisenden

zuzuordnen war. Also informierte sie kurz nach 22.00 Uhr die

Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Die Beamten verschafften sich

einen Überblick über die Situation, sperrten den Zug und veranlassten

als erste Maßnahme Lautsprecherdurchsagen im Bahnhof, um ggf. den

Eigentümer des Koffers zu finden. Als die getroffenen Maßnahmen

keinen Erfolg hatten, wurde um 22.47 Uhr entschieden, den Bahnhof zu

räumen und den Zugverkehr einzustellen. Der Kampfmittelräumdienst

wurde alarmiert und traf gegen 00.00 Uhr ein. Die Spezialisten

röntgten den Koffer, werteten die Bilder aus und öffneten den Koffer.

Im Koffer befanden sich Nahrungsmittel. Um 00.50 Uhr hob die

Bundespolizei die Sperrung des Hauptbahnhofes wieder auf.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 29.Aug.2017 | 02:03 Uhr