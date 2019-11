Henstedt-Ulzburg: Wohnungseinbruch - die Polizei bittet um Hinweise

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 09:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Einbrecher haben es am Montag, den 25.11.2019, zwischen

13:30 und 18:35 Uhr, auf eine Wohnung in der Bürgermeister-Steenbock-Straße

abgesehen.



Nachdem sich der oder die noch unbekannten Täter dem Mehrfamilienhaus näherten,

kletterten sie auf den Balkon der betroffenen Wohnung und verschafften sich dort

gewaltsam Zutritt zum Wohnungsinneren.



Dort entwendeten sie Schmuck und flüchteten im Anschluss daran wieder über den

Balkon in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg sucht nun Zeugen, denen im Bereich des Tatortes

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nehmen die

Beamten jederzeit unter der Telefonnummer 04101 / 2020 entgegen.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de



