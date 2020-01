Henstedt-Ulzburg - Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz / Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2020, 09:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nachdem ein Mini durch ein unbekanntes Fahrzeug am

Dienstag, den 28. Januar 2020, beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.



Eine 44-Jährige aus Henstedt-Ulzburg parkte ihren Mini Countryman Cooper

zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der

Hamburger Straße Höhe Kronskamp. Nach dem Einkauf stellte sie eine Beschädigung

an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf rund 1.500

Euro geschätzt und dürfte dem Spurenbild nach von einem anderen Fahrzeug beim

Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Ein verursachendes Fahrzeug konnte

vor Ort nicht mehr festgestellt werden.



Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der Mini nahe

des Supermarkteingangs eingeparkt war, könnte der Verkehrsunfall beobachtet

worden sein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04193-99130

entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4505236

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell