Henstedt-Ulzburg / Schwerer Verkehrsunfall auf der L 326 in Henstedt-Ulzburg

22. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 21.10.19 verletzte sich eine 52 jährige

Henstedt-Ulzburgerin schwer, als sie mit ihrem Kleinwagen nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin befand sich zum Zeitpunkt des

Unfalles alleine in ihrem Fahrzeug und musste nach ärztlicher

Behandlung am Unfallort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus

Heidberg eingeliefert werden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache

kam der Fiat 500 gegen 16:00 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von

der Fahrbahn ab und beschädigte einen Gartenzaun, bevor er mit einem

Lichtmast kollidierte und neben der Fahrbahn auf dem Dach zu liegen

kam. Der Gesamtschaden dürfte bei 10.000 Euro liegen. Die

Ulzburger-Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des

Kleinwagens zwischen 16:00 und 17:00 Uhr für die Fahrtrichtung Norden

einseitig gesperrt werden.









